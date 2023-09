Bilancio 2018, debito fuori bilancio, e altro: I temi chiave in discussione nel prossimo consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Favara è pronto a riunirsi in una sessione ordinaria, aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming, in accordo con la determinazione presa dalla Presidente Miriam Mignemi. L’evento è fissato per il giorno 28 Settembre 2023, alle ore 18:00, presso la sala consiliare, situata nei locali di Piazza Cavour. La riunione si concentrerà sulla discussione degli argomenti inclusi nell’Ordine del Giorno qui sotto riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti e nomina scrutatori – Durante questa parte della sessione, verranno discussi e votati i verbali delle sedute precedenti del Consiglio Comunale. I verbali interessati sono i seguenti: 46, 47, 48, 50, 51 e 52 dell’anno 2023.

2. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 – Si procederà all’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018, conformemente all’articolo 11-Bis del Decreto Legislativo N. 118/2011 e all’articolo 151, comma 8 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

3. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – In questa fase, sarà valutato il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, in conformità con l’articolo 194, comma 1, lettera A) del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, N. 267, e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Soc. Coop. Soc. il Pozzo di Giacobbe di Aragona.

4. Proposta di modifica del regolamento attuativo ed organizzativo della Consulta delle Associazioni per i diritti della persona disabile – Sarà presentata una proposta al Consiglio Comunale per la modifica del regolamento attuativo ed organizzativo della Consulta delle Associazioni per i diritti della persona disabile, fisica, psichica e sensoriale. Questa modifica si prefigge di rafforzare il ruolo della Consulta come strumento di partecipazione dei cittadini all’elaborazione degli indirizzi e delle politiche sociali del Comune di Favara.

5. Mozione: Sostegno al progetto “Countless Cities – edizione 2025” di Farm Cultural Park – Una mozione sarà discussa riguardo al progetto “Terra” di Agrigento, che mira a conferire a Agrigento il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2025”. La mozione propone il sostegno al progetto “Countless Cities – edizione 2025” di Farm Cultural Park.

6. Mozione: Manifestazione di contrarietà all’intitolazione di una nuova biblioteca come “UTRIA” all’interno del parco Archeologico Valle dei Templi – Durante questa parte della riunione, il Consiglio Comunale esprimerà la sua contrarietà alla volontà del donatore modale Marcello Dell’Utri di intitolare una nuova biblioteca all’interno del Parco Archeologico Valle dei Templi come “UTRIA.”

7. Interrogazione urgente a risposta scritta e orale: Chiarimenti sulla trasmissione di avvisi di pagamento ordinari del tributo TARI – Saranno richiesti chiarimenti sulle modalità per la trasmissione di avvisi di pagamento ordinari del tributo TARI.

8. Interrogazione urgente a risposta scritta e orale: Chiarimenti sulle scadenze di pagamento delle rate TARI 2023 – In questa parte della sessione, verranno richiesti chiarimenti sulle scadenze di pagamento delle rate TARI per l’anno 2023.

Il Consiglio Comunale di Favara invita i cittadini interessati a partecipare a questa importante sessione ordinaria per discutere e prendere decisioni su questioni di rilevanza per la comunità. La trasmissione in diretta streaming permetterà a chiunque di seguire gli sviluppi dell’incontro.