L’Ipsseoa “G. Ambrosini” di Favara apre le iscrizioni per il nuovo percorso quadriennale sperimentale

L‘Ipsseoa “G. Ambrosini”, una delle istituzioni più rinomate nel campo dell’istruzione enogastronomica e dell’ospitalità alberghiera, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per il suo nuovo percorso quadriennale sperimentale. Situato in Via Che Guevara, questo istituto offre un’opportunità unica per coloro che aspirano a diventare professionisti nel settore.

Il percorso di studio proposto, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera IP22, si impegna a fornire una formazione completa e altamente specializzata nel campo della gastronomia e dell’accoglienza alberghiera. Gli studenti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche essenziali per costruire una carriera di successo in un settore in continua evoluzione e sempre più competitivo. Il diploma conseguito al termine dei quattro anni di studio apre una vasta gamma di prospettive agli studenti. Essi potranno scegliere di continuare gli studi accademici iscrivendosi all’università, optare per un percorso più pratico frequentando un ITS (Istituto Tecnico Superiore) o entrare direttamente nel mondo del lavoro, pronti a mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso di studio.



L’istituto invita tutti gli interessati a partecipare alla presentazione del programma, che si terrà oggi, venerdì 2 Febbraio, alle ore 16:30 presso l’aula magna G. Liotta. Durante l’evento, saranno forniti tutti i dettagli relativi al percorso formativo, alle opportunità di carriera e alle modalità di iscrizione. Per coloro che sognano di intraprendere una carriera nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, l’Ipsseoa “G. Ambrosini” rappresenta una scelta eccellente per il loro futuro professionale. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di avviare una carriera stimolante e gratificante. Iscrivetevi oggi a questo entusiasmante percorso educativo e preparatevi a cogliere il vostro destino nel mondo della gastronomia e dell’ospitalità.