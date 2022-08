Lo scrittore Accursio Soldano, con la commedia “La troppa felicità uccide” vince il Premio Letterario Nazionale Teatro Aurelio

Lo scrittore e giornalista saccense Accursio Soldano, con la commedia in due atti dal titolo “La troppa felicità uccide” ha vinto la segnalazione speciale della giuria nella sezione testo teatrale a tema libero della X Edizione del Premio Letterario Nazionale Teatro Aurelio.

La Premiazione si terrà sabato 10 settembre alle ore 16 presso il Teatro Aurelio, sito in Largo San Pio V a Roma.

E’ un altro premio che si aggiunge a quelli già ricevuti da Soldano nell’ambito teatrale, per il quale aveva ricevuto il Premio “Campana di Burgio” per l’attività di scrittore, il Premio “Stelle del Gattopardo” per la diffusione della Cultura nel territorio e il Primo Premio al Concorso Internazionale “Navarro” per la commedia “Ballata per comico solo”.

I testi teatrali di Accursio Soldano sono stati pubblicati in una antologia dal titolo “Commedie e altri incidenti” pubblicata da Aulino editore, mentre due sue commedie, “Riflesso senza immagine” e “Il venditore di attimi” sono stati messi in scena a Roma, partecipando al prestigioso Fringe Festival.

Accursio Soldano è nato a Sciacca il 20 marzo 1957. Laureato alla Facoltà di Filosofia di Palermo con una tesi di laurea (unica in Italia) su Lenny Bruce. Giornalista, ha collaborato con il quotidiano “L’Ora” di Palermo, “I siciliani” di Catania, “La Repubblica” di Palermo, Tele radio Sciacca e per l’agenzia di stampa nazionale “Il Velino” Nel 2009 ha vinto il “Premio della giuria” al Primo concorso Internazionale Giornalisti del Mediterraneo che si è svolto a Bari e il Premio speciale della Giuria al Parma Music Film per “L’eccellenza culturale” con il documentario “Don Turi e Gano di Magonza” dedicato all’Opera dei Pupi.