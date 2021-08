Lunedì 9 agosto al “Bruccoleri” inizia la preparazione atletica della Pro Favara.

Dall’Akragas arriva il giovane portiere Scannella. Si rafforza anche la dirigenza con l’ingresso di nuovi soci. Agli ordini del nuovo mister Andrea Pensabene lunedì 9 agosto vecchi e nuovi atleti della Pro Favara si raduneranno allo stadio comunale “Giovanni Bruccoleri” per iniziare la nuova stagione.

“Abbiamo già programmato con la dirigenza tutta la fase della preparazione precampionato- afferma Andrea Pensabene– con doppie sedute di allenamento fino al debutto stagionale in Coppa Italia”.

In agenda esercizi fisici, potenziamento, corsa, schemi, partitelle in famiglia in attesa di definire le prime amichevoli con altre compagini.

Intanto il direttore generale Giuseppe Cusumano comunica le riconferme di Calogero Fanara, classe 2002, esterno di centrocampo, Antonio Pontini, classe 2002 difensore centrale e l’ingaggio del portiere Samuele Scannella proveniente dall’Akragas.

Sul fronte societario si registra invece l’ingresso di un nuovo socio. Si tratta di Vincenzo Quaranta che con la sua ditta di forniture di materiale edile “Palumbo e Quaranta” rafforza la dirigenza presieduta da Rino Castronovo.

“Stiamo coinvolgendo al progetto Pro Favara – afferma Castronovo- altre sane realtà dell’imprenditoria favarese”.