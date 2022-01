Mascherine FFP2. Konsumer Italia: “Prestare massima attenzione ai prodotti che si troveranno nelle farmacie e presso la grande distribuzione”

Alla luce dell’accordo tra la Struttura Commissariale, il Ministero della Salute e l’Ordine dei Farmacisti (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite) per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti, Konsumer Italia invita i consumatori a porre massima attenzione ai prodotti che troveranno disponibili nelle farmacie e presso la grande distribuzione.

Sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:

• Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

• Per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale

• Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

È giusto calmierare i prezzi in seguito all’obbligatorietà dell’utilizzo, ma bisogna fare attenzione alla validità del prodotto.

Pubblichiamo di seguito i criteri che i consumatori dovrebbero controllare prima di acquistare le mascherine FFP2 per accertarsi che siano DPI validi.

Nel caso di CE 2163, ricordiamo inoltre che l’Organismo attualmente non è più autorizzato a rilasciare le certificazioni di comunità UE per le maschere FFP2.

Konsumer Italia si impegna a monitorare il mercato nei prossimi giorni per valutare la diffusione di DPI validi che tutelino realmente la salute della comunità e dei singoli cittadini.