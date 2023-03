Mia Arnone, domani racconta la sua esperienza a ‘I fatti Vostri’

Domani, durante la trasmissione “I fatti Vostri” su Rai Due, verrà ospitata una bambina di sette anni di Castrofilippo, Mia Arnone. Mia ha partecipato al programma televisivo “The Voice Kids 2023” condotto da Antonella Clerici ed è stata una dei favoriti insieme a Ilary 14 anni di Montedoro.

Mia, con la sua voce dolce e potente, ha conquistato tutti i presenti al programma. La sua performance di “Il ballo del mattone” di Rita Pavone ha lasciato sbalordito sia i giudici che il pubblico a casa. Non è una sorpresa che sia diventata una dei favoriti del programma. Ma non è solo la sua voce a farla distinguere. Mia ha anche un grande carisma e un sorriso contagioso che ha conquistato il pubblico. La sua personalità vivace la rendono una bambina straordinaria. Durante la sua ospitata a “I fatti Vostri”, Mia avrà l’opportunità di raccontare la sua esperienza a “The Voice Kids” e di condividere con il pubblico la sua passione per il canto. Siamo sicuri che il suo sorriso e la sua energia contagiosa faranno innamorare ancora una volta il pubblico a casa. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per Mia Arnone. Siamo sicuri che questa giovane talento ha un futuro luminoso davanti a sé e continuerà a ispirare gli altri con la sua musica.