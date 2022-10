Museo Diffuso dei 5 Sensi e Skené Academy lanciano il progetto “Capire per accogliere, parlare per condividere!”

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca e Skené Academy lanciano il progetto “Capire per accogliere, parlare per condividere!”, tre corsi di lingua straniera – inglese, francese e spagnolo – destinati ai soci del MD5S. Il progetto nasce dalla volontà di comunicare, accogliere i turisti e promuovere le bellezze del territorio anche in lingua straniera in maniera corretta, attenta e consapevole. Verranno erogate lezioni di lingua inglese, francese e spagnola durante specifici corsi tenuti dagli insegnati della Skené Academy e pensati per migliorare la conoscenza della lingua in un’ottica commerciale e per il turismo, con attenzione al lessico specifico del settore per assecondare le esigenze dei partecipanti. Il progetto può essere realizzato grazie al rapporto di cooperazione che vige tra i soci della Cooperativa di Comunità di cui fa parte anche Skené Academy.