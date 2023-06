Naro. Comitato cittadino di via Verga chiede la sospensione dei lavori di installazione dell’antenna Wind-Tre

Il comitato cittadino di via Verga si è riunito in assemblea ieri sera 22 giugno 2023 per discutere della situazione riguardante l’installazione dell’antenna Wind-Tre in via Giovanni Verga a Naro. In seguito all’ordinanza di temporanea sospensione dei lavori di installazione emessa dal Sindaco del Comune di Naro il 13 giugno 2023, il comitato richiede l’adozione di un’apposito provvedimento di sospensione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, come hanno già fatto altri sindaci nei comuni siciliani. Monta sempre più la protesta, ogni giorno arrivano nuove adesioni al comitato che ha raggiunto le 500 unità coinvolte.



“Il comitato ritiene che il provvedimento tacito di autorizzazione all’installazione dell’antenna sia illegittimo e/o non conforme alle prescrizioni del regolamento comunale per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile del Comune di Naro. Inoltre, l’immobile sul quale è prevista l’installazione dell’antenna si trova in una zona ad alta densità demografica e vicino a diverse scuole e strutture sanitarie come la RSA di San Calogero, il che rappresenta un rischio per la salute dei cittadini ed il sindaco può intervenire a salvaguardia della salute poiché rappresenta un grande rischio adottando una sospensione cautelare. Il comitato invita le autorità comunali a voler adottare con urgenza i provvedimenti necessari per sospendere e/o cessare l’efficacia del silenzio assenso in favore dell’allocazione dell’antenna in via Verga, così da mantenere sospesi o vietare i lavori di installazione del suddetto impianto da parte della società Wind-Tre. Il comitato è convocato per la mattina di lunedi 26 giugno 2023 in attesa di un provvedimento da parte delle autorità comunali, il comitato si ripromette di adottare ogni opportuna e clamorosa iniziativa di protesta, che coinvolga tutta la cittadinanza ed anche gli organi di stampa, i social ed i media locali e nazionali, per difendere la salute della cittadinanza narese. Se lunedì non ci saranno prese di posizione da parte del Sindaco si è deciso di richiedere incontro al prefetto”.