Teatro Regina Margherita. A.S.D. CrazyDanceStudio celebra il suo 18° anniversario con il saggio spettacolo di danza “A Doll’s House”

Crazydancestudio festeggia il suo 18º anniversario con uno straordinario spettacolo di danza intitolato “A Doll’s House”, in collaborazione con il Centro Internazionale della Danza (CID) e il Centro Nazionale Sportivo Libertas. Il saggio spettacolo, diretto artisticamente, tecnicamente e coreografato da Marzia Di Maria, sarà presentato il 25 giugno 2023 alle ore 20:00 presso il Teatro Regina Margherita a Racalmuto.

Con orgoglio e passione, Crazydancestudio celebra un traguardo importante nella sua storia, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile attraverso la magia della danza. Questo evento speciale rappresenta un momento culminante per gli artisti e gli appassionati di danza di ogni età e unisce talento, impegno e dedizione.

“A Doll’s House” è uno spettacolo che incanta lo spettatore sin dalle prime note. La storia si sviluppa attorno a una bambola che prende vita, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il mondo della fantasia e dell’immaginazione. La coreografia impeccabile, le musiche coinvolgenti e i costumi spettacolari creano un ambiente magico sul palco, trasportando gli spettatori in una dimensione parallela.

Sotto la guida di Marzia Di Maria, una rinomata direttrice artistica e coreografa e con la collaborazione tecnica di Asia Crapanzano, i ballerini di Crazydancestudio daranno vita a una performance straordinaria. Ogni passo, ogni movimento e ogni espressione corporea trasmetteranno l’energia e l’emozione che solo la danza può comunicare. Gli artisti si esibiranno con maestria, mostrando il risultato di anni di duro lavoro, impegno e dedizione.

La collaborazione con il Centro Internazionale della Danza e il Centro Nazionale Sportivo Libertas aggiunge ulteriore prestigio a questo spettacolo unico. Queste istituzioni di eccellenza nel campo della danza contribuiscono a garantire un alto livello di qualità artistica e tecnica.

Come ospite d’onore, il saggio spettacolo di danza “A Doll’s House” avrà il piacere di presentare un grande talento della musica: Tania Vinciguerra, cantante pop che presenterà il suo ultimo inedito “Fra le nuvole”.

Il Teatro Regina Margherita, una location affascinante e accogliente, sarà il palcoscenico perfetto per ospitare questo evento straordinario. La sua atmosfera intima e l’acustica impeccabile creeranno un’esperienza coinvolgente per gli spettatori, permettendo loro di immergersi completamente nel mondo della danza.

Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario saggio spettacolo di danza, dove l’arte prenderà vita e la passione si materializzerà sotto i riflettori. “A Doll’s House” rappresenta l’apice di 18 anni di successi per Crazydancestudio e promette di regalare una serata magica, ricca di emozioni e di sorprese. Lo show teatrale sarà presentato da Miriam Di Rosa. Preparatevi ad essere catturati dalla bellezza della danza e a celebrare insieme a Crazydancestudio il suo 18º anniversario in un modo indimenticabile.

Ecco i nomi di tutti i ballerini: