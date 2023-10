Nuovi locali comunali di via Beneficenza Mendola. Il sindaco Antonio Palumbo: “Un passo avanti per il Comune”

Il Comune è pronto a inaugurare i nuovi locali comunali di via Beneficenza Mendola 114, noti in precedenza come “ex Boccone del Povero”. Questi spazi sono stati oggetto di attività di adeguamento e manutenzione nelle settimane passate e finalmente saranno aperti al pubblico a partire da lunedì. Le nuove strutture ospiteranno due servizi chiave per i cittadini: il settore Tributi e il settore Anagrafe. Questa mossa è stata progettata per migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici e garantire una maggiore efficienza nell’erogazione di tali servizi. Un elemento particolarmente notevole di questa iniziativa è il fatto che il Comune è riuscito a realizzare questa transizione senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio pubblico. Questo è stato possibile grazie all’impegno dei lavoratori comunali e di numerosi dipendenti che hanno contribuito con il loro tempo e competenze per assicurare il successo di questa operazione.

Il sindaco, Antonio Palumbo, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e ha chiesto scusa ai cittadini per gli eventuali disagi causati dalle settimane di transizione. Ha anche sottolineato che il Comune sta costantemente lavorando per affrontare le sfide e le emergenze che si presentano, dimostrando un impegno costante nei confronti della comunità locale. L’apertura dei nuovi locali comunali rappresenta un passo avanti significativo per il Comune e segna un miglioramento nell’erogazione dei servizi pubblici. I cittadini possono guardare con ottimismo a un futuro in cui l’accesso ai servizi comunali sarà più efficiente ed efficace