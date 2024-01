Persistente minaccia droni al carcere di Agrigento: Una sfida continua per le forze dell’ordine

Nell’area esterna al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, ieri sera è scattato un nuovo allarme a causa di segnalazioni riguardanti droni che sorvolavano l’area durante la rivolta dei detenuti in corso. La presenza dei velivoli ha richiamato l’intervento delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri che si sono mobilitati per indagare sulla situazione.

Nonostante l’immediata risposta delle autorità, le ispezioni condotte dalla Polizia Penitenziaria, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri non hanno portato a nessun ritrovamento. Questa non è la prima volta che il carcere di Agrigento è alle prese con il fenomeno dei droni: lo scorso novembre, la Polizia Penitenziaria riuscì a intercettare un drone che trasportava otto telefoni cellulari, seguito da episodi simili a ottobre e marzo.

La persistente minaccia rappresentata dai droni nel tentativo di introdurre illegalmente dispositivi all’interno della struttura carceraria continua a sfidare le forze dell’ordine. Le recenti segnalazioni evidenziano la necessità di affrontare con strategie innovative e preventive questa nuova modalità di tentativo di violazione della sicurezza carceraria.