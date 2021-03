Peschereccio italiano fermato a Malta, Pisano (FdI): Ministro degli Esteri Di Maio intervenga per immediato rilascio

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Commissario di FdI di Agrigento, Calogero Pisano, relativa al fermo del peschereccio di Porto Empedocle “Queen”, disposto dalle autorità maltesi, che da ben 5 giorni si trova bloccato in un porto della Repubblica di Malta.

“Il motopeschereccio Queen, partito giorni addietro da Porto Empedocle per una battuta di pesca, si trova da cinque giorni in stato di fermo in un porto di Malta, dove era stato costretto a riparare per le condizioni avverse del mare.

A quanto ci è dato sapere, le autorità maltesi hanno bloccato l’imbarcazione italiana contestando all’equipaggio, composto da cinque marittimi, la mancata segnalazione di una parte del pescato.

Il Comandante Cozzo Vasile conferma la mancata segnalazione, ma assicura che non è stato commessa alcuna infrazione in quanto la parte di pescato non segnalata sarebbe inferiore ai cinquanta chilogrammi e dunque non susstirebbe alcuna violazione delle norme.

Chiediamo al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e all’Ambasciata italiana di Malta, di intervenire celermente affinché le autorità maltesi diano il via libera al peschereccio, consentendo all’equipaggiodella Queen di fare rientro a casa e di poter riabbracciare le proprie famiglie”.