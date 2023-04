Polemiche a Favara: l’uomo che ‘ripulisce’ la città mettendo in discussione la democrazia

Una vicenda di cronaca suscita scalpore a Favara, dove circolano foto che sono diventate virali sui social media. Le immagini ritraggono una persona che strappa i manifesti di un partito di opposizione autorizzati dal Comune, e precisamente del movimento “Cambiare Passo”, in netta contrapposizione con il sindaco Antonio Palumbo. Sembra che l’uomo stava “ripulire” i muri cittadini con un attrezzo non meglio precisato, dimostrando un senso di pulizia e di civismo, ma allo stesso tempo una palese mancanza di rispetto per la democrazia e la libertà di espressione. Nel frattempo, il sindaco Palumbo, esponente del partito “liberal”, è chiamato a rispondere ai cittadini riguardo alle immagini che stanno facendo il giro del web. Una vicenda che getta una luce poco edificante sulla situazione politica della città.