Poste italiane: volano i pacchi e-commerce con l’inizio dei saldi oltre 500mila consegne in Sicilia: +25% in provincia di Agrigento

È del +25% l’aumento del volume di spedizioni e-commerce consegnate da Poste Italiane in questi giorni in provincia di Agrigento. Il picco di pacchi che transitano dai circuiti dall’azienda e diretti alle case dei cittadini conferma la tendenza al ricorso ai principali siti web e piattaforme di vendita online per i propri acquisti. In Sicilia, nel solo mese di luglio in corso e in concomitanza con l’inizio del periodo dei saldi, sono oltre 500mila a oggi le spedizioni gestite da Poste Italiane destinate alle nove province dell’Isola.

Poste Italiane, grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione, garantisce le consegne su tutto il territorio, dai centri più piccoli e remoti alle grandi città. Nell’Agrigentino i cittadini possono contare su un modello di recapito innovativo composto da 6 Centri di Distribuzione e su 115 esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Tutta la rete si è arricchita di nuovi servizi online, come ad esempio, la possibilità di consultare lo stato della spedizione direttamente via whatsapp.

Dal 1862 Poste Italiane consegna lettere alle famiglie e alle imprese italiane, ma negli ultimi sei anni è la consegna dei pacchi ad avere un ruolo strategico nel business con numeri importanti: i ricavi da distribuzione sono aumentati nel primo trimestre dell’anno del 9,0% anno su anno a €1.382 milioni, rispecchiando la performance positiva dei servizi finanziari. Il risultato operativo (EBIT) del segmento è in crescita del 57,7% anno su anno per un totale di €88 milioni nel primo trimestre del 2023.