San Calogero di Favara: Un evento speciale dedicato alla fede e alla solidarietà

Festività di San Calogero di Favara: Il Programma del 30 Luglio

Favara si prepara ad accogliere con gioia e devozione le festività in onore di San Calogero, il Santo nero venerato da secoli dalla comunità locale. Durante una conferenza stampa tenuta ieri, il parroco Don Michele Termine e il comitato rappresentato da Giovanni Giglia, Carmelo Sutera, Salvatore Pecoraro, Calogero Pizzo, Abate Onofrio, Stefano Urso e Pasquale Giglia, hanno presentato il ricco programma di eventi religiosi che si svolgeranno dal 30 Luglio al 6 Agosto. Il cuore delle celebrazioni sarà la domenica 30 Luglio, quando le Sacre reliquie del Santo nero giungeranno direttamente da Frazzanò (ME). Un momento di grande emozione, in cui la comunità si unirà per portare in processione le reliquie dalla Piazzetta Kennedy fino alla Chiesa di San Calogero. Questo gesto di devozione e solidarietà sarà reso possibile grazie all’impegno prezioso delle associazioni di volontariato della provincia e dei ragazzi extracomunitari, che hanno deciso di partecipare attivamente per concretizzare un messaggio di inclusione e accoglienza.



Un passaggio significativo della conferenza stampa è stato segnato dalle parole di Giovanni Giglia uno dei rappresentante del comitato che ha fatto ricordare le parole del Cardinale Montenegro durante l’omelia, in cui ha sollecitato la comunità a riflettere sulla coerenza dei propri gesti. “Veneriamo il Santo nero e poi emarginiamo le donne, gli uomini e i bambini che arrivano nelle nostre coste”. Questo messaggio risuona profondamente tra i partecipanti alla festa di San Calogero di Favara, e proprio per questo motivo, alcuni ragazzi extracomunitari si uniranno ai volontari per portare le reliquie del Santo in processione. Questa iniziativa è un segno tangibile di unità, inclusione e rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalle loro differenze.



Alla conclusione della conferenza stampa, il parroco Don Michele Termine ha espresso il suo sincero ringraziamento al comitato con queste parole: “Desidero esprimere un profondo ringraziamento a tutto il comitato. Queste bellissime iniziative possono prendere forma solo grazie al loro impegno costante. Anche se possono sembrare semplici da realizzare, dietro a tutto ciò c’è un lavoro enorme. Il comitato si confronta costantemente con me e senza i suoi preziosi membri, nulla di tutto questo sarebbe possibile.”

La festa di San Calogero di Favara, si prepara quindi ad essere un evento speciale, dedicato alla fede, alla solidarietà e all’accoglienza. La presenza delle Sacre reliquie del Santo nero e l’iniziativa di coinvolgere ragazzi extracomunitari nella processione sottolineano l’importanza di abbracciare la diversità e promuovere un messaggio di amore e inclusione. Questa celebrazione offre l’opportunità di rafforzare i legami comunitari e diffondere un messaggio di speranza per un futuro più aperto e comprensivo.

Di seguito il dettagliato programma del 30 Luglio:

Domenica 30 Luglio, Ore 10:15 Arrivo delle Reliquie Piazzetta Kennedy; ore 10:30 Processione per le vie della città con arrivo in parrocchia; ore 11:00 Celebrazione Eucaristica; ore 12:00/17:00 Venerazione delle Sacre Reliquie; ore 17:00/17:30 Catechesi di Don Salvo Casà sulla figura di San Calogero; ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presso largo San Calogero Presieduta dal Vicario Generale Don Giuseppe Cumbo e animata dalla Schola Cantorum della Basilica Cattedrale San Gerlando di Agrigento.

Lunedì 31 Luglio, Ore 19:00 Santa Messa Presieduta da don Calogero Lo Bello (parroco del Santuario Madonna dell’Itria di Favara)

Martedi 01 Agosto, Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica Presieduta da Don Salvatore Zammito (parroco della Chiesa Madre di Grotte)

Mercoledì 02 Agosto, Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Lillo Di Salvo della Chiesa “Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie”

Giovedì 03 Agosto, Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe D’Oriente (Arciprete di Favara); ore 20:00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 04 Agosto, Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Salvo Casà;

Sabato 05 Agosto, Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Toni

Domenica 06 Agosto, Messe ore 08:30 – 10:00 – 1200 – 19:00, Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don John Ukwenya; Ore 09:00 ingresso del complesso bandistico “V. Bellini” di Favara e dei Tammurinata dell’associazione culturale San Giuseppe di Porto Empedocle; ore 09:30 raduno delle macchine d’epoca e giro per la citta. Organizzata dal Club Auto e moto d’epoca dei templi; ore 10:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don John Ukwenya (Parroco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Favara; ore 12:00 Celebrazione Eucaristica; ore 18:30 Santo Rosario; ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele termini animata dal coro della Parrocchia ore 20:30 Processione del Simulacro di San Calogero per le vie della città, ore 23:00 fuochi d’artificio eseguiti dalla ditta Zio Piro di Gianni Vaccalluzzo; presso la collina San Francesco, Ore 23:30 Arrivo del simulacro in parrocchia con coreografie pirotecniche; Ore 23:45 l’acchianata di San Calò con a tamburinata in parrocchia. Nei giorni 30/07 e 06/08 c.a. visita guidata, presso il Castello Chiaramonte, la biblioteca comunale Antonio Mendola, la chiesa madre e il Rosario, per i nostri ospiti. Si ringraziano: l’IC “G. Guarino di Favara per la gentile collaborazione