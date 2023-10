Prima riunione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Favara: Analisi dei problemi amministrative

Si è tenuta una prima riunione del gruppo consiliare di Favara del partito di Fratelli d’Italia unitamente al portavoce cittadino Adriano Barba per discutere ed analizzare i problemi amministrativi che più di tutti mettono alla prova, ogni giorno, la pazienza dei cittadini Favaresi.

Tra i temi affrontati la drammatica vicenda del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti e dei relativi avvisi di pagamento, dei controlli, dell’illuminazione

pubblica e delle condizioni nefaste del manto stradale.

Presenti all’incontro i consiglieri Maria Grazia Agnello, Marco Bacchi, Gerlando Nobile, Antonio Vullo e la presidente del Consiglio Comunale

Miriam Mignemi, i quali, unitamente al portavoce cittadino Barba, si sono detti assolutamente convinti della necessità di avviare, in questa fase, una più serrata riflessione sulla condotta amministrativa della giunta e del Sindaco Palumbo.

L’impegno, dunque, è quello di condurre un controllo severo nei giudizi e nelle azioni rispetto all’attività amministrativa.

“Continueremo con le interrogazioni consiliari e cercheremo di farci promotori di soluzioni

costruttive. Per questo sono previste ulteriori appuntamenti unitamente a tutti i dirigenti

del partito di Favara ed i componenti del circolo territoriale e regionale per redigere un’agenda di appuntamenti tematica ed un programma di interventi a breve-medio termine.

In una democrazia matura, nei momenti di buio, la politica è chiamata a fare da lume per accendere i riflettori sui problemi e tentare di risolverli. A questo impegno non vogliamo e non possiamo venire meno”.