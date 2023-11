Pro Favara – Marineo, i gialloblù al Bruccoleri per restare a contatto

Domenica 26 novembre alle 14.30 occhi puntati sul “Bruccoleri” di Favara per la dodicesima giornata di Eccellenza A: a far visita alla Pro Favara arriva il Marineo, desideroso di allungare una striscia record di 6 risultati utili consecutivi che attualmente consacrano i biancorossi a metà classifica con 12 punti. Dal canto loro, invece, i ragazzi di mister Catalano hanno ingranato la sesta e stanno offrendo ormai da qualche gara momenti di grande calcio, non da meno l’ultima partita vinta addirittura per 0-6 contro l’Aspra, in quel di Bagheria, e che ha visto tutto il tridente d’attacco segnare una doppietta.

Vincere aiuta a vincere, è vero, ed i tre punti adesso sono quanto mai fondamentali per la Pro Favara, desiderosa di continuare a mettere pressione sulla Nissa capolista e restare a contatto in attesa di un passo falso dei biancoscudati che saranno impegnati sempre domenica (ore 15) al “Tomaselli” contro la Folgore Castelvetrano. La corsa a due, insomma, ormai sembra delineata e la differenza di forze in campo fra le due mattatrici del campionato appare davvero irrisoria.

Pro Favara – Marineo, i convocati

In vista dell’impegno di campionato, mister Catalano ha diramato la lista dei 21 che saranno della partita. Ancora assente Pietro Marino, infortunatosi durante l’ultimo impegno casalingo e attualmente fermo ai box. Assente anche Cannavò, il cui contratto è stato rescisso consensualmente scorsa settimana su richiesta del giocatore, desideroso di continuare la propria avventura sui campi da gioco più vicino a casa. Di seguito la lista dei convocati della Pro Favara per l’impegno di domani contro il Marineo.

Ceesay (P), Pinelli (P), Sansone (P);

Bertella (D), Bontempo (D), Di Bella (D), Limblici (D), Miano (D), Noto (D), Rizzo (D), Vizzini (D);

Bossa (C), Caternicchia (C), Garufo (C), Lupo (C), Puccio (C);

Cammilleri (A), Ficarrotta (A), La Piana (A), Lucarelli (A), Retucci (A).

Le parole di Mister Catalano alla vigilia

Come di consueto nel pre partita, ha preso la parola anche mister Gaetano Catalano, pronto a guidare i suoi nel delicato impegno di domenica pomeriggio. Catalano ha presentato la partita e fatto il punto sull’ottimo stato di forma della Pro Favara, complice anche un’imbattibilità in porta che dura da ben 461 minuti.

“Ritorniamo in casa, di fronte al nostro pubblico. Sappiamo di andare ad affrontare un’altra partita difficile con una squadra che viene da sei risultati utili consecutivi. Sappiamo di non poter concedere nulla. Anche perchè dobbiamo continuare a rincorrere e portare a casa i tre punti per noi è fondamentale” ha affermato il mister ai microfoni della società presentando la partita di domenica, ma attenzione a non abbassare mai la guardia. “Sì è vero veniamo da sette vittorie consecutive e abbiamo preso ritmo e consapevolezza, sappiamo che abbiamo un obiettivo davanti e vogliamo raggiungerlo” ha concluso poi, prima di esortare l’invito ai tifosi gialloblù di presenziare in gran numero allo stadio.