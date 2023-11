Investimento di 95 milioni per il recupero di beni storici e artistici: Il Palazzo Municipale di Agrigento tra i progetti beneficiati

Ieri, sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture, è stato reso noto un comunicato che ha suscitato grande entusiasmo nella città di Agrigento. Il Ministero ha annunciato un massiccio investimento di 95 milioni di euro per progetti di recupero di beni storici e artistici, tra cui spicca il Palazzo Municipale di Agrigento. L’importo destinato al recupero del Palazzo Municipale ammonta a un significativo totale di Euro 8.524.587. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha espresso la sua gratitudine nel comunicato stampa, sottolineando l’impegno e la dedizione del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Ritengo doveroso ringraziare il Ministro Matteo Salvini che ha mantenuto fede all’impegno preso”, ha dichiarato il sindaco Miccichè. Il ringraziamento si è esteso anche al Viceministro Edoardo Rixi e all’Eurodeputata Annalisa Tardino per il loro costante interessamento e supporto. Il progetto di recupero del Palazzo Municipale di Agrigento è di particolare rilevanza per la comunità locale, poiché il palazzo rappresenta una testimonianza storica e artistica di inestimabile valore. L’investimento consentirà di preservare e valorizzare non solo il patrimonio culturale di Agrigento, ma anche di promuovere il turismo e l’attrattività della città. L’annuncio dell’investimento di 95 milioni rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, confermando l’impegno del governo nel preservare e promuovere la ricchezza artistica e storica del Paese.