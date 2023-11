Favara. Duplice convocazione del consiglio comunale per giorno 27: Decisione strategica per affrontare urgenze diverse

La Presidente Miriam Mignemi organizza due sedute straordinarie consecutive per garantire una trattazione dettagliata delle richieste dei Consiglieri Comunali

La Dott.ssa Miriam Mignemi, Presidente del Consiglio Comunale di Favara, ha annunciato oggi una decisione strategica volta a gestire in modo efficace due richieste di sedute straordinarie pervenute da Consiglieri Comunali per motivi differenti.

La decisione di organizzare due incontri distinti è stata presa in risposta a richieste indipendenti da parte di Consiglieri Comunali, giunte nello stesso giorno, ciascuna motivata da ragioni differenti. La Presidente Mignemi ha ritenuto opportuno mantenere la specificità di ciascuna richiesta, convocando quindi le due sedute lo stesso giorno, pur considerando che una delle richieste era specifica per il 27 novembre e l’altra per il 28 novembre. La scelta di separare le sedute è stata guidata dalla volontà di rispettare le diverse categorie di partecipanti invitate e garantire un ordine pubblico adeguato, favorendo al contempo uno svolgimento fluido degli interventi. Questa scelta dimostra una attenta considerazione delle esigenze della comunità favarese, garantendo un’adeguata trattazione delle questioni in gioco.

Quindi, in risposta a una duplice richiesta, la Presidente ha scelto di convocare due consigli comunali distinti per il 27 novembre 2023, tenendoli uno di seguito all’altro. La prima seduta è programmata per le 17:30 presso la sala consiliare di Piazza Cavour, con un ordine del giorno che include la discussione sulla contrarietà al dimensionamento scolastico dell’IPSSEOA “G. Ambrosini” e dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara, sottolineando l’urgenza della situazione e la necessità di affrontare la questione senza indugi. Successivamente, convoca un’altra seduta del consiglio comunale per le 19:45, sempre presso la sala consiliare di Piazza Cavour. Questa seconda seduta affronterà argomenti diversi, tra cui, chiarimenti sulla proroga/stabilizzazione dei precari e una discussione approfondita sulla situazione del Comune di Favara, derivante dall’operato dei commissari straordinari e dalla reale situazione di dissesto. La partecipazione cittadina è auspicata per garantire una rappresentazione completa e inclusiva delle diverse voci della città di Favara.