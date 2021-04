Proteggiamo i nostri figli – DAD in tutte le scuole a Favara” e incontro con la Sindaca di Favara del 27-04-2021

In seguito alla petizione on-line “Proteggiamo i nostri figli – DAD in tutte le scuole a Favara” promossa dal sottoscritto Avv. Gianpiero Puccio e sostenuta da Konsumer, rappresentata dall’Avv. Giuseppe Di Miceli, che ha raccolto oltre 500 firme raccolte in sole 24 ore dal lancio, avvenuto in data 19/04/2021, abbiamo inviato una missiva alla Sindaca e ieri pomeriggio, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con la stessa in ordine ai quesiti posti.

Premesso che, la Sindaca sin da subito ha manifestato la propria disponibilità, a conferma di ciò e dell’attenzione che la stessa nutre avverso i bambini, siamo stati accolti nel palazzo comunale con grande cordialità e manifesta disponibilità all’ascolto.

In sintesi, appreso che i numeri dei contagiati e dei contagi sono fortemente diminuiti, altresì che, dal 29 aprile Favara non sarà più Zona Rossa, la Sindaca ci ha comunicato che è già stato avviato un costante monitoraggio, diretto dalla stessa che, avrà quale scopo quello di monitorare l’andamento dei contagi con particolare attenzione per quelli inerenti la popolazione scolastica.

Ed ancora, la Sindaca, condividendo le preoccupazioni espresse da noi genitori promotori della petizione dovute alla facilità di contagio, anche, per le sue varianti, ha espresso la massima attenzione e disponibilità e, qualora, nella speranza che non accada, la curva dei contagi dovesse innalzarsi criticamente, la stessa ha manifestato sin d’ora, la propria disponibilità ad adottare ogni misura necessaria e consentita dalla Legge volta alla tutela ed alla salvaguardia di tutti i bambini della nostra comunità.