Raccolta fondi ospedali: ecco i primi risultati. In 24 ore raccolti più di 15 mila euro.

In meno di 24 ore sono stati raccolti più di 15 mila euro.

Prosegue a gonfie vele la raccolta fondi a sostegno degli ospedali della provincia di Agrigento lanciata sulla piattaforma GoFundMe da Piero Barone, Lello Analfino, Gianfranco Jannuzzo, Daniele Magro, Sergio Friscia, Pino Cuttaia e Silvio Schembri.

Tanti gli abitanti della provincia che hanno voluto dare il loro contributo, ma la vera sorpresa sono state le numerose donazioni arrivate da svariate parti del mondo. La raccolta fondi, promossa in collaborazione con la Fondazione “AGire insieme”, continuerà a rimanere attiva per i prossimi giorni e avrà come unico obiettivo quello di sostenere gli ospedali impegnati nella gestione dell’emergenza del virus Covid-19.

Il denaro raccolto verrà utilizzato per acquistare – su indicazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento – i materiali e le attrezzature che necessiteranno agli ospedali di Sciacca, Ribera, Agrigento, Canicattì e Licata.

Per donare basta andare sul sito “GoFundMe.com” e cercare la raccolta fondi “Sostegno ospedali della provincia di Agrigento” oppure cliccare sul linkhttps://www.gofundme.com/f/sostegno-ospedali-della-provincia-di-agrigento.