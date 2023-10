Riapre il “Bruccoleri”: la Pro Favara domenica 29 ottobre ritornerà a giocare in casa

La Pro Favara finalmente potrà ritornare a giocare le gare interne al “Giovanni Bruccoleri”. La “Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo” presieduta dal sindaco Antonio Palumbo e composta da tecnici, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Asp, Ufficio tecnico, ha espresso parere favorevole alla riapertura dell’impianto a seguito del completamento di una parte di lavori che hanno interessato gli spogliatoi, completamente ristrutturati grazie da un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico redatto dalla SSD Pro Favara 1984 e finanziato con fondi statali del Ministero dello Sport.



Parere favorevole che ha permesso alla Questura di Agrigento di rilasciare la licenza per pubblici spettacoli, autorizzando i settori di tribuna centrale e gradinata.

“Finalmente ritorniamo nel nostro stadio e tra i nostri tifosi –afferma soddisfatto il presidente gialloblu Rino Castronovo- dopo aver disputato 5 gare, tra campionato e Coppa Italia, lontani dal nostro impianto. Sono stati ultimati i lavori negli spogliatoi. A giorni saranno ultimati anche le opere in curva nord, per permettere alla nostra tifoseria organizzata di ritornare in quel settore. Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Palumbo, gli assessori Airò Farulla e Schembri, il Rup geom. Priolo, il direttore dei lavori ing. Vullo, la ditta Arli srl. Ma un grazie particolare va ai nostri tifosi che hanno atteso con trepidazione questo momento seguendo la squadra in ogni partita, assicurando sempre sostegno e calore e gli sponsor. Ma in casa sarà un’altra musica, perché adesso ci piacerebbe vedere ogni domenica il Bruccoleri con gli spalti gremiti, a sostenere una squadra che ha le carte in regola per il salto di categoria. Nonostante l’handicap della mancanza dello stadio siamo secondi in classifica a tre punti dal primo posto. Ed il campionato ancora è lungo. Devo ringraziare tutto lo staff dirigenziale, lo staff tecnico, i giocatori, i magazzinieri, l’area sanitaria e di comunicazione perché dal 31 luglio, giorno di inizio ritiro, hanno operato in situazioni logistiche non ottimali e comode, ma dando sempre il massimo delle prestazioni. Un grazie anche alla stampa locale che ci ha seguito in tutte queste domeniche lontano dal “Bruccoleri”. Da domenica, con il ritorno tra le mura amiche, per Favara ed la Pro Favara inizia un altro campionato”.