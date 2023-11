Rievocando gli anni d’oro: Geometri di Agrigento si riuniscono a Joppolo Giancaxio

Una bellissima giornata con i compagni di classe della V B dell’I.T.G. per Geometri di Agrigento “F. Brunelleschi”. In tredici provenienti da alcuni centri dell’hinterland agrigentino si sono ritrovati sabato 18 novembre 2023 in un noto locale di Joppolo Giancaxio dopo 35 anni dal conseguimento del loro Diploma di Geometra.

Tutti insieme a rievocare gli anni spensierati di una gioventù sempre viva nei loro ricordi.