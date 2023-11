“Amando gli Alberi, salviamo il mondo”: Un appello verde dalla scuola “A. Manzoni” di Favara

In un’inedita sinfonia tra natura e comunità, il Giardino di Maria e il Plesso “A. Manzoni” di Favara si preparano ad accogliere un evento il prossimo 21 novembre Il contributo di illustri personalità come la professoressa Carmelina Broccia del D.S.I.C “V. Brancati,” l’Amministrazione Comunale, il cantautore Lillo Puccio, i Frati minori del convento di Sant’Antonio, e Daniele Gucciardo di Legambiente, promette di dare voce agli alberi e sensibilizzare sulla loro fondamentale importanza per la nostra terra. L’evento, coordinato dalle referenti del progetto, Antonella Vita e Francesca Di Stefano, sarà un’occasione di apprendimento per gli alunni dell’Istituto, che avranno l’opportunità di immergersi nell’ecosistema che li circonda. La giornata si svolgerà domani 21 novembre a partire dalle 9:00 presso il Giardino di Maria e il Plesso “A. Manzoni” di Favara. Un richiamo all’amore per gli alberi e alla consapevolezza del loro ruolo cruciale nella salvaguardia del nostro pianeta si concretizza in questa iniziativa, piantando i semi di una futura generazione consapevole e impegnata nella tutela dell’ambiente.