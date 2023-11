Seduta d’urgenza a Favara: Il presidente Mignemi convoca una riunione cruciale per domani 21 Novembre

Il 21 novembre 2023 alle 18:00, presso la sala consiliare di Piazza Cavour, il presidente del consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha convocato una seduta d’urgenza aperta al pubblico e in diretta streaming. L’ordine del giorno prevede dieci punti, tra cui l’approvazione dell’urgenza e il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per la Soc. Coop. Itria di Favara. Inoltre, sono previste variazioni di bilancio in gestione provvisoria, correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione a investimenti in dati e interoperabilità, servizi digitali, identità digitale, istruzione e ricerca, nonché progetti per la gestione dei rifiuti urbani.