(Video) Uniti nel cammino: Favara abbraccia la memoria di Davide alla “Camminata del Cuore”

Oggi, questa mattina del 12 novembre 2023, Favara è stata il fulcro di un evento straordinario: la “Camminata del Cuore” presso Villa Ambrosini. Questo speciale incontro ha coniugato sport, salute e solidarietà, onorando la memoria di Davide Licata, il giovane appassionato di basket scomparso tragicamente il 21 marzo. La “Camminata del Cuore” ha coinvolto persone di tutte le età, trasformando la città in un mare di energie positive. L’hashtag #DL24, associato ai cappellini venduti per raccogliere fondi, ha creato un legame tangibile con la passione di Davide e l’amore per lo sport. Favara ha dimostrato il suo spirito solidale, abbracciando l’iniziativa con entusiasmo. Il progetto del campo da basket “UN CAMPO PER DAVIDE” ha ottenuto un sostegno significativo, diventando un simbolo tangibile di solidarietà e comunità.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse associazioni socio-culturali e sportive, evidenziando l’unità di Favara nella realizzazione di progetti significativi. Il messaggio di speranza, incarnato dal motto “Tu chiedi e loro rispondono”, ha permeato ogni passo della “Camminata del Cuore”. Questa mattina è stata più di una semplice manifestazione sportiva; è stata un’affermazione di amore e solidarietà che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Attraverso la celebrazione della vita di Davide, la promozione della salute e il contributo a un futuro più luminoso per Favara, la “Camminata del Cuore” ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere questo evento un’esperienza unica e indimenticabile.