Riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti scolastici: Agrigento ottiene finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione

Il Comune di Agrigento ha ottenuto finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione per la riqualificazione e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico e delle mense scolastiche. In particolare, sono stati stanziati 700.000 euro per il Plesso Giuseppe Fava a Monserrato e 350.000 euro per il Plesso Federico II a Villaggio Mosè.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le condizioni degli edifici scolastici e rendere gli spazi adibiti alle attività sportive e alla ristorazione scolastica più funzionali e sicuri. Questo intervento è fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

I lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico e delle mense scolastiche con relativo allestimento dovranno essere consegnati entro il 15 settembre 2023. Si tratta di un risultato importante per la comunità agrigentina, che potrà contare su strutture scolastiche più efficienti e sicure.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè: “Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico e delle mense scolastiche con relativo allestimento. I lavori saranno consegnati entro il 15 settembre 2023. Un ottimo risultato che condivido con i miei concittadini. Ringrazio i progettisti del Comune e all’edilizia scolastica Principato per l’obiettivo raggiunto”

Delibera di Giunta n.42 del 16 marzo 2023 https://agrigento.comuneweb.it/Viewer/FileDownload.aspx?Id=1551104&tipo=2