Cerimonia speciale per la consegna della Medaglia d’oro al Merito Civile della Repubblica Italiana a Calogero Marrone, eroe della Resistenza italiana

Il 22 marzo 2023, nel Salone Estense del Comune di Varese, si terrà una cerimonia speciale per celebrare la consegna della Medaglia d’oro al Merito Civile della Repubblica Italiana a Calogero Marrone, un eroe della Resistenza italiana. La cerimonia rappresenta un evento significativo per la città di Varese e per l’Italia intera, in quanto si riconosce il coraggio e la determinazione di un uomo che ha lottato per la libertà e la giustizia durante i giorni più oscuri della dittatura fascista.

La cerimonia sarà aperta dal saluto di importanti personalità istituzionali, tra cui il Prefetto di Varese, Dott. Salvatore Rosario Pasquariello, del Presidente della Provincia, Dott. Marco Magrini, e del Sindaco di Varese, Avv. Davide Galimberti. Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Prof. Giulio Carcano, il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il Presidente dell’Istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, Sig. Rosario Manganella e della Presidente dell’ANPI Provinciale Dott.ssa Ester De Tomasi, che rappresentano l’importanza di questa cerimonia per la comunità locale e nazionale.

Nella prima parte della cerimonia, due importanti studiosi della storia della Resistenza italiana, il Dott. Franco Giannantoni e il Prof. Gianmarco Gaspari dell’Università degli Studi dell’Insubria, parleranno del percorso di vita di Calogero Marrone e della sua importanza nella storia della Resistenza italiana. Il Prof. Enzo Rosario Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese, introdurrà gli interventi. Questi discorsi rappresentano un momento di riflessione sulla storia italiana e sull’importanza di ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà.

Successivamente, gli studenti dell’I.C. Vidoletti di Varese e del Liceo Artistico Frattini interverranno per esprimere la loro gratitudine e la loro ammirazione per Calogero Marrone. Sarà inoltre letta una relazione premiata nell’ambito del Concorso della sezione varesina dell’Istituto Calogero Marrone dal titolo “Da Caino a Calogero: la responsabilità rende liberi”. La Presidente Dott.ssa Margherita Giromini parlerà del progetto “Il Liceo Frattini per Calogero Marrone”. Questi interventi rappresentano un momento di dialogo tra le generazioni e un omaggio al coraggio e alla determinazione di Calogero Marrone.

Infine, la cerimonia culminerà con la consegna della Medaglia d’oro al Merito Civile della Repubblica italiana ai familiari di Calogero Marrone, un riconoscimento straordinario per un uomo straordinario. Questo è il riconoscimento più alto che il nostro Paese può conferire ad un civile, e simboleggia il riconoscimento dell’importanza dell’azione di Calogero Marrone nella storia della Resistenza italiana e nella difesa dei valori della libertà e della giustizia. La cerimonia si concluderà con un intervento teatrale della Compagnia “Duse” di Besozzo.