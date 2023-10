Scade domani l’avviso per prendere parte alla commissione pari opportunità

Il Consiglio Comunale attuale ha promosso una significativa evoluzione nella Commissione Pari Opportunità, segnando un importante passo avanti nella promozione dell’uguaglianza e della rappresentanza. Questa commissione, inizialmente costituita esclusivamente da membri di sesso femminile, ha subito una serie di modifiche mirate a riflettere meglio la diversità delle esigenze nella nostra comunità.

Una delle modifiche più rilevanti è stata la revisione dello Statuto, la cui versione precedente limitava la composizione ai soli membri femminili. Questa modifica è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, apportando così un fondamentale cambiamento nella struttura della Commissione.

Il Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità è stato altrettanto modificato. Nel comma 2, articolo 4, “Composizione – Formazione e Durata”, è stato approvato un nuovo quadro di membri che rispecchia le esigenze e la diversità della nostra comunità. Questa decisione, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 09/05/2022, include una componente madre caregiver, riconoscendo il sacrificio spesso richiesto alle madri che devono dedicarsi completamente ai figli disabili e spesso sono costrette ad abbandonare il lavoro. Inoltre, la Commissione ora accoglie anche uomini, giovani padri e un componente della terza età. Questa diversità rappresenta un passo importante nella costruzione di una Commissione più inclusiva. Inoltre, sono state inserite due componenti che rappresentano la comunità LGBT, dimostrando l’impegno a sostenere e difendere i diritti di categorie spesso marginalizzate.

Questa Commissione Pari Opportunità rappresenta uno dei passi più significativi verso la creazione di un ambiente aperto alle esigenze attuali e impegnato a garantire i diritti di chi spesso è trascurato nella società. Questo impegno è in linea con l’articolo 3 della nostra Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Il nuovo Regolamento per la Commissione Pari Opportunità ha ricevuto pareri positivi dai responsabili dei vari settori di competenza ed è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Ora, con grande interesse, attendiamo le candidature dei cittadini interessati a far parte di questa Commissione, affinché possiamo procedere con la selezione dei membri e la costituzione ufficiale della stessa. L’opportunità di partecipare a questa commissione rappresenta un’occasione unica per contribuire al progresso e all’uguaglianza nella nostra comunità. Non perdete tempo: il termine per la presentazione delle candidature scade domani.