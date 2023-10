Incidente in via Pio XII a Favara coinvolge una Smart e Mini Cooper: due feriti

Un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 21:00 in via Pio XII, vicino via Agrigento a Favara. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto una Smart e una Mini Cooper.

Sul posto sono giunti prontamente gli operatori del 118, che hanno immediatamente prestato assistenza ai conducenti dei veicoli coinvolti. Al momento, non si hanno notizie ufficiali sulle condizioni di salute dei conducenti trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Parallelamente all’intervento del personale medico, i carabinieri della tenenza locale sono giunti sulla scena per avviare le indagini. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte sul luogo dell’incidente.

Gli abitanti delle zone circostanti si sono riuniti per osservare l’accaduto e offrire il loro supporto. Le vie interessate dall’incidente sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire alle autorità di svolgere indagini approfondite e liberare la strada in sicurezza. Al momento siamo in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità competenti.