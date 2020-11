Sciopero Netturbini. Striscia la Notizia intervista la sindaca egli operatori ecologici

L’emergenza rifiuti, che in questi giorni sta affliggendo la città di Favara, riporta alla ribalta nazionale una problematica mai risolta che si ripropone ormai periodicamente.

I video pubblicati sulla nostra testata giornalistica Favaraweb in merito all’emergenza rifiuti, hanno attirato l’attenzione al noto Tg satirico Striscia la Notizia, che subito ha scritto ai redattori di zona Valerio e Stefano Vinciguerra per avere spiegazioni e realizzare un servizio. Cosi, la bella Rajà è arrivata nuovamente a Favara per denunciare oltre l’emergenza rifiuti, ma anche i mancati pagamenti dei netturbini che quest’ultimi sembrano “Di-scarica barile”.

Le telecamere del noto programma Mediaset hanno filmato la situazione di degrado presente in diversi punti della città. L’inviata di Striscia la Notizia si è recata nel centro della città e nella periferia. Rajà ha voluto intervistare per primo gli operatori ecologici, dopo, alcuni cittadini e per finire la sindaca Anna Alba per chiedere conto del mancato ritiro dei rifiuti e dei mancati pagamenti degli ultimi tre mensilità. Nel video sotto tutte le interviste: