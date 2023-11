Scopri le opportunità educative: porte aperte all’I.P.S.S.E.O.A. ‘GASPARE AMBROSINI’ di Favara

In un invito aperto alle famiglie e agli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di primo grado, l’I.P.S.S.E.O.A. “GASPARE AMBROSINI” di Favara si prepara ad accogliere i visitatori in tre giornate speciali: il 21 e 28 novembre, nonché il 5 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00.

In un periodo cruciale per la scelta della scuola superiore, l’I.P.S.S.E.O.A. “GASPARE AMBROSINI” si propone come guida informativa e orientativa per le famiglie e gli studenti. L’ampia offerta formativa della scuola offre diversi profili tra cui scegliere dopo il biennio, e per facilitare questa decisione, sono stati programmati vari incontri.

Il primo di questi incontri si terrà oggi, dove la scuola presenterà le numerose attività curriculari ed extracurriculari offerte. Gli ospiti saranno coinvolti in percorsi culinari-sensoriali e show cooking, in collaborazione con gli esperti di Slow Food. Sarà un’occasione non solo per conoscere l’aspetto accademico della scuola, ma anche per apprezzare l’esperienza sensoriale della buona cucina.

L’I.P.S.S.E.O.A. “GASPARE AMBROSINI” si impegna a essere un valido alleato per le famiglie durante questo momento importante, offrendo non solo informazioni dettagliate sulla sua offerta educativa, ma anche creando un ambiente coinvolgente attraverso eventi che vanno oltre il tradizionale approccio didattico.

Questi incontri mirano a facilitare una scelta consapevole, mettendo in luce le diverse opportunità che la scuola offre e creando un ambiente che riflette l’impegno verso una formazione completa e appagante per gli studenti.