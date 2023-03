Spiaggia di Porto Palo di Menfi, il gesto irrispettoso dei motociclisti: l’appello di MareAmico

La bellezza della spiaggia di Porto Palo di Menfi è stata disturbata ieri domenica da una scena spiacevole. Alcuni motociclisti hanno fatto motocross sulla spiaggia. La mancanza di rispetto per la natura e l’assenza di controlli hanno reso possibile questo gesto irrispettoso, che ha indignato molte persone.

L’associazione MareAmico ha reso visibile tutto questo grazie ad un video pubblicato sul suo profilo Facebook, denunciando questo comportamento scorretto: “Questo succede quando non ci sono controlli nel territorio! Ecco cosa è successo ieri mattina nella spiaggia delle solette a Porto Palo di Menfi”.

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social media, suscitando la reazione di molti utenti. MareAmico, attraverso il post, ha chiesto a chi di competenza di intervenire per garantire un maggiore controllo sulle spiagge, per evitare gesti irresponsabili come quello visto ieri.

Qui il video: https://fb.watch/jo2Dg6qT0J/?mibextid=qC1gEa