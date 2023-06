Successo e emozioni alla 1° edizione del Sicilia Vocal Festival. L’emozione contagiosa del festival invade il Parco Letterario Pirandello

Un successo travolgente per la Prima edizione del Sicilia Vocal Festival, che si è svolta ieri sera presso il suggestivo Parco Letterario Luigi Pirandello, nella casa natale del grande scrittore ad Agrigento. La serata è stata un’esplosione di emozioni, musica e ballo, con la partecipazione di ben 37 talentuosi artisti desiderosi di far conoscere la propria musica al grande pubblico.

La giuria, composta da illustri personalità del mondo musicale come Pippo Palmieri, Giuseppe Polizzi, Tania Vinciguerra, Cristian Gallana, Leopoldo Lombardi, Enzo Longobardi e il contabile Andrea Magno, ha compiuto una selezione accurata, premiando l’esperienza, la qualità e la bravura dei partecipanti. Un riconoscimento prestigioso che ha dato a tutti l’opportunità di sfidarsi e confrontarsi di fronte a una giuria di professionisti, autori di XFactor, del festival Castrocaro e il DJ di Radio 105, Pippo Palmieri.

L’organizzazione della prima edizione del “Sicilia Vocal Festival” è stata affidata a Stefano Vinciguerra, Alberto Casà e Valerio Vinciguerra, in collaborazione con l’associazione “Arcobaleno” di Antonella Morreale, l’associazione culturale “il Cerchio” di Bernardo Barone, l’associazione Nuovi Eventi di Stefano Ptz e il comune di Agrigento. Ad aprire la serata è stato l’ospite speciale, il cantautore siciliano Alberto Casà, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione del brano tradizionale siciliano intitolato “Nicuza”.



La serata è stata arricchita da numerosi interventi di ospiti speciali, tra cui la talentuosa cantante italiana Tania Vinciguerra, che ha presentato il suo nuovo singolo “Tra le nuvole”. È stata poi la volta di Ilary Alaimo, super finalista del programma “The Voice Kids” e soprannominata la Whitney Houston italiana, proveniente dalla scuola di canto Arcadia. La scuola di ballo A.S.D. Crazy Dance Studio di Marzia Di Maria ha regalato al pubblico una performance spettacolare. Infine, l’ospite d’onore SimonG ha offerto uno spettacolo unico, esibendosi con i suoi ultimi due singoli e presentando il suo ultimo inedito dal titolo “Lento”.



“Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per l’indimenticabile serata”, affermano con entusiasmo. “Ringraziamo tutti i partecipanti per aver reso possibile questa prima edizione del festival. Per noi, tutti voi siete vincitori, indipendentemente dalla bravura, dalle esibizioni e dall’opinione della giuria. Siete stati tutti fantastici. Un ringraziamento speciale va anche a coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, gli Official Partner e Official Sponsor. Inoltre, desideriamo ringraziare il talentuoso fotografo Angelo Salamone che ha catturato i momenti più emozionanti della serata, immortalando i sorrisi, le esibizioni e le emozioni dei partecipanti. Grazie per il tuo prezioso contributo nel rendere indelebili i ricordi di questa indimenticabile Prima edizione del Sicilia Vocal Festival. Un ringraziamento speciale va anche all’azienda Audio Service di Salvatore Cucchiara e Enzo Fallea per la loro affidabile distribuzione audio durante l’evento. Grazie per aver reso possibile un’esperienza sonora di alta qualità per tutti i partecipanti e gli spettatori. Il vostro impegno e professionalità sono stati fondamentali per il successo della serata”.



La serata è stata presentata con maestria da Giuseppe Moscato e Stefano Ptz, affiancati dalle affascinanti vallette Alessia Russo e la piccola Maura Milioti.

I tre vincitori assoluti della prima edizione sono stati annunciati con grande entusiasmo: il primo posto è andato a Barbara Castillejo, 21 anni, di Porto Empedocle; il secondo posto è stato conquistato da Emanuela Cacciatore, 20 anni, di Agrigento; e il terzo posto è stato meritatamente assegnato a Martina Peritore, 16 anni, di Favara.



Sono stati premiati anche i vincitori delle diverse categorie: Beata Occhipinti, 7 anni, di Favara e Chloe Maria Scaccia, 6 anni, di Sommatino nella categoria Baby; Serena D’Orazio, 11 anni, di Agrigento nella categoria Junior; Barbara Castillejo nella categoria Young; e Diego Barone, 33 anni, di Palma di Montechiaro nella categoria Senior. Altri premi importanti sono stati assegnati a Lina Russello di Canicattì (Premio della Critica), Karim Porrello, 18 anni, di Naro (Premio Giuria Popolare), Barbara Castillejo (Miglior Inedito), Nicola Squillace, 16 anni, di San Sostene in provincia di Catanzaro (Premio Castrocaro), Enrico Oliva, 12 anni, di Agrigento (Premio Rosso di Sera), Monica Brunco (Presenza Scenica e Migliore Presentazione) e Selyne Nicotra, 10 anni, di Naro (Premio Social).



La Prima edizione del Sicilia Vocal Festival è stata un trionfo di talento e passione, con artisti straordinari che hanno regalato al pubblico emozioni indimenticabili. Infine, con il successo straordinario della Prima edizione del Sicilia Vocal Festival, gli organizzatori sono già pronti a prepararsi per la seconda edizione, che promette di essere ancora più entusiasmante e ricca di sorprese. Invitiamo tutti gli appassionati di musica e coloro che desiderano mettere in mostra il proprio talento a prepararsi per questa nuova avventura che ci aspetta. Continuate a seguire il Sicilia Vocal Festival e rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli sulla prossima edizione. Sarà un’esperienza da non perdere!