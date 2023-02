Tartaruga Caretta caretta in decomposizione sulla spiaggia di Giallonardo. MareAmico: “Abbiamo avvertito Sindaco di Realmonte e alla Capitaneria di Porto”

Nella spiaggia di Giallonardo, tra Siculiana e Realmonte, è stata trovata la carcassa di una tartaruga Caretta caretta in avanzato stato di decomposizione dall’associazione ambientalista Mareamico. La scoperta è stata prontamente segnalata al Sindaco di Realmonte e alla Capitaneria di Porto, che si sono attivati per la rimozione dell’animale morto. La morte della tartaruga potrebbe essere stata causata da una serie di fattori, tra cui la pesca indiscriminata, l’inquinamento marino e la perdita dell’habitat naturale. La sua scomparsa rappresenta un grave segnale di allarme per l’ecosistema marino e per la biodiversità della zona.

La scoperta della carcassa di una tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia di Giallonardo è un triste esempio delle conseguenze dell’azione umana sull’ambiente marino. È necessario agire concretamente per prevenire l’inquinamento marino e per promuovere pratiche di pesca sostenibile al fine di proteggere le specie che abitano le acque della zona. Solo così sarà possibile garantire un futuro alla tartaruga Caretta caretta e alle altre specie marine che popolano le acque della zona. L’associazione Mareamico continua ad impegnarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica e per promuovere la salvaguardia dell’ambiente marino.