Una giornata di musica e canto: La Masterclass di Casa Sanremo LiveBox e il contributo di “La Giara Pizzeria”

Domenica 15 ottobre, grazie all’impegno incessante di RifEvents e Sicilia’s Got Talent, Casa Sanremo LiveBox, in qualità di partner ufficiale, porterà una straordinaria opportunità per i giovani talenti musicali della Sicilia direttamente a loro. Per iscriversi basta cliccare qui oppure presentarsi il giorno dell’evento.



La giornata si svolgerà presso l’Hotel Alba Palace, un luogo emblematico per la musica e il talento emergente, ma ciò che rende questo evento ancora più speciale è il contributo generoso e fondamentale della “La Giara Pizzeria,” dei fratelli Arcieri, noti in tutta Agrigento per la loro abilità nell’arte della pizza, con oltre 15 anni di esperienza. I fratelli Arcieri portano avanti un motto che ha reso la loro pizzeria un punto di riferimento: “La qualità per essere vincenti.” Questa volta, però, sarà Casa Sanremo LiveBox a portare la sua esperienza direttamente a loro, con una visita in pizzeria consentendo loro di gustare le prelibatezze delle pizze servite presso la “La Giara Pizzeria.” In questa occasione eccezionale, il direttore artistico di Casa Sanremo LiveBox, il dott. Ciro Barbato, si unirà a Maria Puca, una talentuosa ricercatrice di nuovi talenti e giornalista dell’ufficio stampa di Casa Sanremo.



Il momento culminante dell’evento sarà una Masterclass musicale, durante il quale i partecipanti riceveranno preziosi consigli per migliorare le loro performance e avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo. Ma la strada che inizia da qui è ancor più ambiziosa. L’obiettivo finale di questa straordinaria giornata è individuare i giovani talenti musicali più promettenti della Sicilia, quelli che potrebbero avere l’opportunità di esibirsi a Casa Sanremo LiveBox durante la settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, che si terrà dal 4 al 10 febbraio 2024.



Tutto ciò è reso possibile grazie al contributo fondamentale di “La Giara Pizzeria.” Questa generosa iniziativa dei fratelli Arceri offrirà ai giovani talenti musicali della Sicilia l’opportunità di intraprendere un straordinario percorso verso il successo musicale. Questa giornata speciale non sarebbe possibile senza il contributo di coloro che credono nell’importanza della musica e del talento emergente. Ogni partecipante e ogni sostenitore fanno parte di una comunità musicale che cerca di dare ai giovani la possibilità di far brillare la loro musica.

L’evento del 15 ottobre presso l’Hotel Alba Palace a Favara sarà una tappa cruciale per coloro che cercano di realizzare i loro sogni musicali. Questo evento è solo l’inizio di un viaggio straordinario per molti giovani talenti. Un ringraziamento speciale a “La Giara Pizzeria” e a tutti coloro che rendono possibile questo evento. La musica ha il potere di ispirare, connettere e cambiare il mondo, e oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di nuove voci che parlino attraverso la musica.