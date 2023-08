Una serata di cultura e emozioni al Castello Chiaramonte con la presentazione di ‘Bestie’ di Sofia Pirandello

Ieri sera, lunedì 31 luglio, presso il maestoso Castello Chiaramonte di Favara, si è svolta la straordinaria presentazione del romanzo “Bestie” di Sofia Pirandello, edito dalla rinomata casa editrice romana Round Robin Editrice. L’evento, organizzato con passione e dedizione dal presidente dell’Associazione culturale “Nuvola Bianca”, Alberto Crapanzano, ha portato un raggio di luce culturale sulla Città di Favara, diventando una delle 5 tappe scelte dalla giovane scrittrice per presentare il suo lavoro in Sicilia. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione e crescita umana e culturale per la Città di Favara, come ha sottolineato il Sindaco Antonio Palumbo, il quale ha presenziato all’evento per l’intera durata, testimoniando l’importanza di eventi culturali di tale portata per la comunità.



Il pubblico presente, attento e interessato, ha avuto l’opportunità di dialogare con l’autrice, Sofia Pirandello, la cui presenza è stata arricchita dalla partecipazione di Gabriella Caramazza, affiancata da Giusy Moscato, che ha emozionato tutti con la lettura e il canto di alcune canzoni in dialetto siciliano. Sofia Pirandello è stata oggetto di un commovente omaggio da parte di Chiara Fici, presidente della BIST (Biennale Internazionale Sicily Trinacria), che le ha consegnato una significativa targa.



Inoltre, l’autrice è stata sorpresa da una poesia dal titolo “Quello che abbiamo”, scritta con passione da Alberto Crapanzano e dedicata alla protagonista “fimmina” del romanzo “Bestie”, Lucia. La serata è stata un incontro di anime e cuori, dove la letteratura, la cultura e la passione si sono intrecciate in un’atmosfera magica. “Bestie” di Sofia Pirandello ha sicuramente trovato la sua dimensione ideale nel contesto suggestivo del Castello Chiaramonte, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti e confermando ancora una volta il potere unificante dell’arte e della scrittura.