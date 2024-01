Una Storia di Mafia e Amore: Carte Perdute e Ritrovate” – Presentazione del Libro di Salvatore Lupo a Palermo

Palermo, 18 gennaio – La rinomata libreria Feltrinelli, sita in via Cavour 133, si appresta ad ospitare un evento culturale di grande rilievo giovedì 18 gennaio alle ore 18. L’atteso protagonista della serata sarà il professore universitario e esperto di storia contemporanea, Salvatore Lupo, che presenterà il suo ultimo lavoro letterario, “Una Storia di Mafia e Amore: Carte Perdute e Ritrovate”, pubblicato dalla casa editrice Zolfo. L’opera di Lupo, figura autorevole nel panorama accademico e culturale italiano, promette di offrire uno sguardo approfondito e avvincente sulla complessa intersezione tra mafia e sentimenti umani. Il titolo stesso, “Carte Perdute e Ritrovate”, suggerisce la riscoperta di storie nascoste e documenti dimenticati che gettano nuova luce sulle intricanti vicende della criminalità organizzata. Il libro sarà presentato in un evento che vedrà la partecipazione attiva dell’autore, il professor Salvatore Lupo, nonché del giornalista e scrittore di fama, Gaetano Savatteri. La presenza di Savatteri, esperto nel campo giornalistico e autore di opere letterarie di successo, arricchirà ulteriormente la discussione, fornendo un punto di vista unico e stimolante. La serata promette di essere un’occasione unica per immergersi nelle pagine di “Una Storia di Mafia e Amore” e per interagire direttamente con il professore Lupo e il giornalista Savatteri. Sarà possibile acquistare una copia del libro e ottenere la dedica dell’autore durante l’evento. L’invito è aperto a tutti gli appassionati di storia, cultura e letteratura che desiderano approfondire la conoscenza di una delle tematiche più affascinanti e complesse della società italiana.