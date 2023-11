Valle dei Templi. 1 milione di visitatori. Gallo (FI) “Fiore all’occhiello del turismo siciliano. Ancor di più con Capitale cultura 2025”

“Il Parco Archeologico della Valle dei Templi si conferma il fiore all’occhiello del turismo siciliano e della valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico e artistico.

Il raggiungimento di un milione di visitatori è solo l’ultimo dei successi raggiunti, anche grazie ad una accurata attività di promozione e comunicazione della Sicilia in Europa e nel Mondo curata dal Governo regionale. Sono certo che in vista del 2025, con Agrigento che sarà Capitale della cultura italiana, anche grazie al costante impegno di Forza Italia a tutti i livelli istituzionali questo ruolo centrale si rafforzerà ulteriormente con una ricaduta positiva su tutta l’economia regionale.” Lo dichiara Riccardo Gallo, deputato regionale e vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia, dopo che oggi al Parco della Valle dei Templi è stato raggiunto il milione di visitatori nel 2023.