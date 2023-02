(VIDEO)Insolito fenomeno a Lido Cannatello. L’acqua da due giorni si è ritirata di una trentina di metri

Da due giorni il mare di lido Cannatello si è ritirato di una trentina di metri lasciando insolitamente scoperti pietre, limo e qualche polipo alla ricerca di ricoveri più sicuri. Non si era mai verificata una simile circostanza alimentando la curiosità di chi è solito fare una passeggiata sull’arenile a respirare aria pulita o a portarvi il proprio cane. Ovviamente, non avendo conoscenze scientifiche molti si chiedono se tale fenomeno sia collegato al terremoto che ha colpito la Turchia, anche perché nelle ore immediatamente dopo era stato lanciato l’allarme tsunami subito, fortunatamente, rientrato. In questo caso si tratterebbe di uno tsunami all’incontrario visto che l’acqua si è ritirata ampliando notevolmente anche la spiaggia.