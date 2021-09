ZTL via Atenea. Cambia la circolazione in Via Atenea, dal 13 Settembre 2021 e fino a data da destinarsi.

Da lunedì prossimo la via Atenea resterà chiusa al traffico automobilistico da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 24:00;

il venerdi e il sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle ore 17:30 alle 02:00 ; domenica e festivi dalle ore 17:30 alle 02:00

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.139 DEL 08/09/2021