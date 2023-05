Agrigento in allerta arancione per forti precipitazioni e venti di burrasca. Domani scuole chiuse

Le scuole di Agrigento rimarranno chiuse domani 15 maggio a causa dell’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile regionale. Secondo l’avviso n. 23134 del 14 maggio 2023, la zona è a rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con precipitazioni previste dalle prime ore del mattino di domani, che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale. In particolare, i settori occidentali potrebbero subire cumulate rilevanti, rovesci di forte intensità, frequenti scariche elettriche e possibili grandinate. Inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. L’ordinanza di chiusura delle scuole sarà emessa a breve, e si raccomanda la massima diffusione del messaggio per garantire la sicurezza dei cittadini.