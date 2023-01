Biagio Conte, il cordoglio della Cisal: “Adesso le istituzioni non tradiscano i suoi insegnamenti”

“La morte di Biagio Conte lascia un vuoto incolmabile in Palermo e nei palermitani, in chi lo ha conosciuto e in chi ne ha seguito l’esempio nell’attenzione agli ultimi e ai più deboli. La Cisal si stringe alla Missione Speranza e Carità fondata dal missionario laico, rivolgendo un appello alle istituzioni: non si tradiscano gli insediamenti di Biagio Conte e si faccia tutto il possibile per continuare la sua opera a favore dei più bisognosi, sostenendo la Missione”. Lo dice in una nota il sindacato Cisal, commentando la scomparsa di Biagio Conte.