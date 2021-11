Cerimonia di assegnazione delle deleghe agli assessori della Giunta Corbo

Hanno giurato stamani gli assessori della nuova Giunta Municipale. La cerimonia, per rispettare le misure anticovid, si è tenuta nella sala del Consiglio Comunale. Temporaneamente assente per pregressi e improcrastinabili impegni professionali la dr.ssa Patrizia Bennici, che presterà giuramento nei prossimi giorni.

Questo l’assetto della nuova Giunta e le deleghe conferite ai sette assessori:

Patrizia Bennici, nata a Milano il 25 giugno 1972, – Vice Sindaco e Assessorato alle Risorse Finanziarie con delega ai servizi Bilancio, Finanze, Tributi e pari Opportunità; Francesco Giordano, nato a Canicattì il 5 Febbraio 1953 – Assessorato alle Politiche Sociali con delega alle Politiche Sociali, Solidarietà ed inclusione Sociale, Politiche per la Famiglia, Politiche per i minori, Politiche per i disabili e politiche per anziani; Massimo Muratore, nato a Canicattì il 3 maggio 1971 – Assessorato allo Sviluppo Territoriale con delega alla Pianificazione territoriale, lavori pubblici, centro storico, verde pubblico, decoro urbano, edilizia privata, infrastrutture, servizi cimiteriali e protezione civile; Alberto Tedesco, nato a Palermo il 22 ottobre 1976 -Assessorato agli Affari Generali con delega al Personale, rapporti con il Consiglio Comunale, agenda digitale, servizi demografici, polizia municipale, mobilità urbana e viabilità; Giuseppe Corsello, nato a Caltanissetta il 16/09/1985 – Assessorato alle risorse Sportive con delega allo Sport, turismo, spettacolo, grandi eventi, promozione turistiche, rapporto con le associazioni ed il volontariato e politiche giovanili; Vincenzo Sciabica, nato a Palermo il 29 marzo 1976 – Assessorato allo Sviluppo Economico con delega alle Politiche per l’agricoltura, commercio, artigianato e manifatturiero, programmazione europea e società partecipate; Lillo Ferrante Bannera, nato a Dillingen/Saar (D) il 16 gennaio 1974 -Assessorato alla Cultura, all’Ambiente e Formazione con delega alla Pubblica istruzione, beni ed attività culturali, gestione del ciclo integrato dei rifiuti, tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria, salute pubblica, tutela animale e randagismo.

I componenti della nuova Giunta hanno prestato giuramento davanti il Segretario Generale dell’Ente, dr.ssa Giovanna Italiano. Alcuni di essi, negli anni scorsi hanno già ricoperto la carica di assessore: Massimo Muratore e Patrizia Bennici che, rispettivamente, ritornano all’UTC e al Bilancio.

Il sindaco Vincenzo Corbo ha augurato buon lavoro ai componenti della sua squadra, ricordando loro l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire ed esortandoli a mantenere sempre vivo l’entusiasmo e l’impegno nonostante le difficoltà che si incontreranno. Corbo ha concluso sottolineando che non dovrà mai essere perso di vista il bene della Comunità.