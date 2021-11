Incontro istituzionale con la governance dell’Ecua, “Empedocle Consorzio Universitario” per l’amministrazione comunale di Favara.

Presenti, il vicesindaco Antonio Liotta, l’assessore Antonella Morreale e il dirigente comunale al ramo Gemma Faletra. A riceverli il presidente di Ecua Antonino Mangiacavallo, il vicepresidente Giovanni Di Maida e il professor Ettore Castorina.

Il confronto è stato richiesto dalla neo amministrazione per ristabilire, dopo anni, un rapporto di proficua collaborazione con l’università agrigentina a beneficio dell’intero territorio. In tal senso è stata lanciata la proposta di una specifica caratterizzazione dei corsi universitari già esistenti in Architettura e ambiente costruito ed Economia aziendale, collegando il primo ad un percorso che guardi più alla rigenerazione urbana – sulla scia di esempi virtuosi come “Farm Cultural Park” – e il secondo alle eccellenze enogastronomiche della città dell’Agnello Pasquale, con particolare riferimento alla produzione e lavorazione della mandorla e del pistacchio. Durante l’incontro si è inoltre parlato della possibilità che Ecua garantisca corsi di formazione per il personale dirigente e gli impiegati del Comune.

A monte di tutto, però, ci sarà il superamento degli attuali problemi finanziari: Ecua, dopo anni di solleciti, ha firmato un decreto ingiuntivo da oltre 70mila euro nei confronti del Comune per le quote societarie mai versate.

In tal senso l’amministrazione si è dichiarata disponibile a tutte le valutazioni del caso per giungere ad una soluzione extragiudiziali della vicenda, approntando – se le condizioni di bilancio lo permetteranno – un piano di rientro.

A margine del confronto il vicesindaco Liotta ha donato al presidente Mangiacavallo una copia del libro “Memoria e Realtà” edito da Medinova.