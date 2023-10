Comune di Agrigento: Avviso importante per l’iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale

Il Comune di Agrigento, in ottemperanza all’art. 9 della legge n. 120/99, annuncia l’istituzione dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Questo servizio riveste un ruolo cruciale nell’organizzazione delle elezioni e garantisce una corretta conduzione dei processi elettorali. Pertanto, il Sindaco, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 30/03/1957, n. 361 e successive modifiche, rende noto che la fase di iscrizione all’Albo è aperta.

Il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione è compreso tra il 1 novembre e il 30 novembre dell’anno corrente. Gli elettori interessati a svolgere il ruolo di scrutatore durante le elezioni devono rispettare alcune specifiche dichiarazioni:

Dati Anagrafici : Includere data, luogo di nascita e residenza. Nel caso in cui il recapito postale differisca dalla residenza, si prega di indicarlo.

Elettore di Agrigento : Dichiarare di essere un elettore del Comune di Agrigento.

Obblighi Scolastici : Indicare il titolo di studio posseduto e confermare l'adempimento agli obblighi scolastici.

Incompatibilità: Assicurarsi di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle leggi. Queste condizioni sono dettagliate nell'art. 38 del D.P.R. 361/57 e nell'art. 23 del D.P.R. 570/60. Coloro che si trovano in una di queste condizioni non potranno essere iscritti nell'Albo.

È importante sottolineare che saranno esclusi dall’Albo degli scrutatori tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia elettorale come prescritto dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/60 e dall’art. 104 del D.P.R. N. 361/57. Inoltre, si prega di inserire il proprio recapito telefonico per una migliore comunicazione in caso di necessità.

Si ricorda che coloro che sono già iscritti nell’Albo non devono rinnovare la domanda. Questa disposizione è valida solo per coloro che intendono iscriversi per la prima volta.

L’ufficio elettorale del Comune di Agrigento rimarrà a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva riguardo all’iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per garantire elezioni libere ed equamente svolte. Si invita, dunque, tutti gli interessati a presentare la loro domanda nei tempi stabiliti per contribuire a un processo elettorale trasparente e democratico. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle procedure di iscrizione, si prega di contattare l’ufficio elettorale del Comune di Agrigento.