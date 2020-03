CONFLAVORO PMI: “UNITI VINCEREMO ANCHE QUESTA SFIDA”

CONFLAVORO PMI mette a disposizione le proprie forze e professionalità oggi più di ieri per far ripartire la nostra Nazione che ha bisogno di Sostegno, Esperienza, Caparbietà , Resilienza e Coraggio. Quel coraggio che Conflavoro fin dalla sua nascita ha messo in campo per contrastare e speronare un sistema burocratico, economico e politico che mette a dura prova tutti gli imprenditori che ogni giorno lottano per creare valore, reddito e sostegno alla nostra nazione. E’ proprio in questo momento difficile che Conflavoro PMI corre a sostegno dell’Imprese con il progetto

” Coronavirus di cui prossimamente illustreremo nel dettaglio gli scopi e le potenzialità per le imprese del nostro territorio. Nel Frattempo vi invitiamo a scaricare al seguente link 5 EBOOK GRATUITI che spiegano in pillole chiare e sintetiche il nuovo decreto DL 18/2018, a sostegno di imprese, lavoratori e autonomi danneggiati dal Covid 19. O in alternativa potete scaricarli direttamente in allegato al presente articolo”.

UNITI VINCEREMO ANCHE QUESTA SFIDA!