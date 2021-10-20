CORTEO PER DIRE “NO GREEN PASS”

IL MOVIMENTO SPONTANEO DI POPOLO “NO GREEN PASS”, COMPOSTO DA LIBERI CITTADINI, SENZA ORIENTAMENTI POLITICI, PROTAGONISTA DI DIVERSE INIZIATIVE ED ASSEMBLEE, HA INDETTO L’INIZIATIVA “IN RICORDO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA” DURANTE IL QUALE SIMBOLICAMENTE SI FARÀ MEMORIA DI TRE PRINCIPI CARDINI DELLA NOSTRA REPUBBLICA ORAMAI VIOLATI PALESEMENTE: LA COSTITUZIONE, LA DEMOCRAZIA ED IL DIRITTO! IL CORTEO PARTIRA’ VENERDI’ 22 ALLE 19:00 DA PIAZZA CAVOUR , PERCORRERA’ IL VIALE DELLA VITTORIA RAGGIUNGENDO LA PREFETTURA, DOVE VERRA’ DEPOSTA LA DEFUNTA COSTITUZIONE, PER RITORNARE IN PIAZZA CAVOUR PER UN SIT-IN CONCLUSIVO CHE SARA’ ANCHE UN MOMENTO DI CONFRONTO CARATTERIZZATO DA INTERVENTI LIBERI.
I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE NEL RISPETTO DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO E PROTEZIONE.