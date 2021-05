DISTRETTO SS D7 DI SCIACCA: SFIDE EVOLUTIVE E SFIDE EDUCATIVE, DOMANI IL SECONDO INCONTRO CON BARBARA TAMBORINI

Sarà trasmesso, domani alle ore 16.00, in diretta, sulla pagina Facebook dell’Istituto Walden https://www.facebook.com/ist.walden e su quella del comune di Sciacca https://www.facebook.com/comunedisciaccacultura , il secondo dei due appuntamenti formativi che affrontano la tematica “Sfide evolutive e sfide educative”.

L’incontro rientra nell’ambito del progetto “Sostegno alla genitorialità e promozione del benessere giovanile“- Piano di zona 2013/15 – Legge 328/2000 del Distretto Socio sanitario D7 di Sciacca.

A relazionare, ci sarà Barbara Tamborini, psicopedagogista eautrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice di volumi di psicologia e parenting tradotti in diversi paesi. Tiene laboratori educativi nelle scuole e corsi di formazione per docenti e genitori.

L’incontro proverà a mettere in luce gli aspetti caratterizzanti della vita dei ragazzi preadolescenti e adolescenti in questa età inquieta, resa ancor più complessa dal frangente storico-sociale che stiamo vivendo, tra insicurezze, distanziamento e convivenza familiare protratta.

L’evento, destinato in particolare ai genitori, è aperto a tutti e basterà collegarsi alla pagina social per poterlo seguire.