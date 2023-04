Domenica “Il Pellegrinaggio della Pace”: la manifestazione socio-religiosa che unisce Favara

La Pace è un valore fondamentale per l’umanità, e non c’è modo migliore di diffonderla che attraverso la condivisione e la partecipazione attiva. Ecco perché, domenica 23 aprile 2023, si svolgerà a Favara il tradizionale “Pellegrinaggio della Pace”, una manifestazione socio-religiosa che unisce la comunità locale in un gesto di fraternità e solidarietà. La partenza è prevista alle ore 7 dalla Chiesa San Pietro e Paolo, dove i pellegrini si ritroveranno per iniziare insieme il percorso che li porterà in cima alla Montagna della Pace. Lungo il tragitto, i partecipanti potranno meditare e riflettere sul valore della Pace, condividendo l’esperienza con gli altri e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

L’arrivo in cima alla Montagna della Pace è previsto alle ore 9:00, dove sarà celebrata la Santa Messa da Don Marco Damanti, il parroco della Chiesa San Pietro e Paolo. La vista panoramica sulla valle che si gode dalla cima della montagna, unita alla spiritualità dell’evento, renderà questo momento un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il “Pellegrinaggio della Pace” è un evento ormai consolidato nel calendario annuale del Consiglio Pastorale Cittadino di Favara, e viene calendarizzato ogni seconda domenica dopo Pasqua. La manifestazione è rivolta a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di pace e di unione, senza distinzione di età, sesso, religione o nazionalità. Partecipare a questo evento significa diventare parte attiva di una comunità che crede nella Pace e che si impegna per diffonderla a livello locale e globale